le 5 lezioni beauty che abbiamo imparato da il diavolo veste prada

Il film “Il Diavolo Veste Prada” ha portato alla ribalta l’importanza di curare anche dettagli come capelli e trucco, oltre all’abbigliamento. Le scene del film mostrano come ogni elemento della bellezza contribuisca a comunicare un messaggio preciso. La pellicola ha insegnato che uno stile efficace si costruisce anche attraverso attenzione ai particolari di acconciature e make-up, elementi fondamentali per completare un’immagine coerente e convincente.

Lo stile di Andrea Sachs, che per i corridoi di Runway è apostrofata in modo dispregiativo con «la 42» - perché un'assistente della temuta regina della moda non poteva che essere filiforme come una modella - più avanzava in carriera più si raffina. I capelli da leggermente arruffati diventano più ordinati con una bella frangia piena, lo sguardo più definito da kohl e sul viso compaiono blush e rossetto sheer per amplificare la sua naturale bellezza. La seconda assistente di Miranda non poteva essere «una qualsiasi». È tutto. Non possiamo che essere d'accordo sul fatto che lato beauty il film ci ha regalato perle di saggezza ancora oggi sono rilevanti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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