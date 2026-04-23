È ufficiale, Anne Hathaway ha chiaramente archiviato la «frangia di Andy», liberando completamente il volto. Sotto i riflettori londinesi, l'attrice ha infatti optato per una bella coda alta, con radici ben tirate, appuntata a metà nuca. Una declinazione vaporosa con punte rovesciate che richiama un po' lo stile degli anni Sessanta. Un hair look che la star ha mantenuto anche per la serata di gala, abbinandolo a un make-up eyes bold, dato da sfumature e un tratto nero che borda l'intero occhio per dare maggiore intensità e un incarnato immancabilmente radioso, vera beauty signature dell'attrice, scaldato da tocchi di blush rosa.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2 a Londra: la coda Sixties di Anne Hathaway e tutti i beauty look del tour promozionale

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