Regione Lazio chiude il 2025 con un avanzo di 321,8 milioni

La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Rendiconto Generale per il 2025, con un avanzo di 321,8 milioni di euro. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore al Bilancio e rappresenta un risultato finanziario positivo per l’anno in corso. La delibera riguarda la gestione economica e finanziaria dell’ente e si inserisce in un percorso di risanamento avviato nelle annualità precedenti.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, ha approvato il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2025, «segnando un passaggio storico nel percorso di risanamento dei conti pubblici regionali», sottolinea una nota la Regione. Per la prima volta dopo anni caratterizzati da disavanzi strutturali, la Regione Lazio registra un risultato di amministrazione positivo pari a 321,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025. «Un traguardo che fino a poco tempo fa appariva difficilmente raggiungibile e che oggi certifica l’efficacia di una visione strategica basata su programmazione, rigore e visione», prosegue la ntora.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Regione Lazio chiude il 2025 con un avanzo di 321,8 milioni Notizie correlate Santa Sofia, approvato il rendiconto 2025 con un avanzo di 1,68 milioni di euro. "Raggiunti importanti traguardi"Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato, con il voto contrario della minoranza, il rendiconto di gestione 2025. Leggi anche: Bilancio 2025 da record: 5,4 milioni di avanzo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Regione Lazio: nuovo Piano rifiuti, si chiude il ciclo; Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia; Regione Lazio, nuovo piano rifiuti: a Civitavecchia l’immondizia di Roma. Torneo delle Regioni, Under 15: inarrestabile Lazio. Ko anche la BasilicataTORNEO DELLE REGIONI UNDER 15 – TERZA GIORNATA LAZIO – BASILICATA 6-1 LAZIO Di Rauso, Sescu, Valente, Zottarel, Pagano, Crispi, Gatto, Caviglia, Kola, Turco, Carloni, Raparelli ALLENATORE Cencini BASI ... gazzettaregionale.it Torneo delle Regioni, Under 17: Lazio, 3 partite 9 punti. Basilicata koLAZIO Pasqualini, Bomarsi, Li, Orsolini, Giacchini, De Gaetano, Pellegrini, Sanguedolce, Fornari, Ferraro, Di Leo, Bala ALLENATORE Montenero BASILICATA Ercolani, Bellacicco, Castano, Di Maria, Fiorenz ... gazzettaregionale.it La Fondazione Piccolomini commissariata dalla Regione Lazio: "Non capiamo questa scelta, chiediamo chiarezza" ift.tt/OxtbzkA x.com La Regione Lazio promuove un’importante occasione dedicata all’imprenditoria femminile: il bando “Donne e Impresa 2026”, pensato per sostenere la nascita e lo sviluppo di attività guidate da donne. A chi è rivolto A imprese femminili già attive o a nuove - facebook.com facebook