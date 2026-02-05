Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione | l'annuncio dell'avvocato Ivano Chiesa

Fabrizio Corona ha deciso di portare in tribunale Mediaset, accusandola di tentata estorsione. La notizia circola da qualche ora, dopo che il suo avvocato, Ivano Chiesa, ha diffuso una nota in cui conferma l’azione legale. Corona non ha mai nascosto le tensioni con la tv di Cologno Monzese, ma questa volta la sua denuncia segna un passo deciso. Sui social e sui giornali si parla già di una battaglia legale che potrebbe far discutere a lungo.

L'avvocato Chiesa annuncia: "Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione". Sulla lettera del Biscione ai locali: "Cosa dovrebbero fare i gestori? Mettergli un tappo in bocca? Non siamo in Corea del Nord".

