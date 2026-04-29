L’avvocato De Bellis il custode dei segreti dei manager | dal banchiere licenziato per i porno alla vittima delle truffa milionaria tra i suoi clienti

Un manager di Milano ha perso il lavoro dopo che è stato scoperto aver scaricato materiale pornografico sul computer aziendale. In un’altra vicenda, un banchiere è stato licenziato in seguito alla diffusione di contenuti sessuali. Sul fronte delle truffe, un soggetto ha denunciato di essere stato coinvolto in una frode milionaria che coinvolge diversi clienti. L’avvocato De Bellis si occupa di casi che coinvolgono aspetti legali e personali di queste vicende.

Milano, 29 aprile 2026 - Casi giudiziari delicati, che entrano anche nella sfera privata delle persone, come quello di un manager milanese licenziato per aver scaricato sul computer aziendale materiale pornografico. Accuse legate alla “mancanza di diligenza” che, in un altro caso, hanno colpito il direttore di una multinazionale vittima di una truffa online milionaria. L’avvocato Marco De Bellis, nato a Milano nel 1957, s i occupa di diritto del lavor o da quando correva l’anno 1981, specializzandosi nei contenziosi che riguardano il rapporto di lavoro dirigenziale. H a assistito centinaia di manager, tra cui volti noti, arrivati ai ferri corti con grandi e piccole aziende, trattando accordi e buonuscite rimaste nel segreto delle clausole di riservatezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’avvocato De Bellis, il custode dei segreti dei manager: dal banchiere licenziato per i porno alla vittima delle truffa milionaria tra i suoi clienti Notizie correlate Urla «Palestina libera» a dei clienti israeliani al negozio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina: commesso viene licenziato – Il videoUn commesso impiegato nello store ufficiale di Milano Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo è stato licenziato dopo aver urlato a dei clienti israeliani... Troppi clienti a Mc Donald’s, il ristorante chiude due ore prima: manager licenziatoIl dipendente ha fatto causa ai vertici della società che gestisce il servizio e il caso è finito nelle aule del tribunale di Rovereto.