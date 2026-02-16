Urla Palestina libera a dei clienti israeliani al negozio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina | commesso viene licenziato – Il video

Un commesso dello store ufficiale di Milano-Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo ha urlato «Palestina libera» a dei clienti israeliani, provocando il suo licenziamento. La scena, ripresa in un video, mostra la tensione tra il dipendente e alcuni visitatori durante una giornata di eventi. Il negozio ha deciso di agire subito per tutelare un ambiente neutro e rispettoso per tutti.

Un commesso impiegato nello store ufficiale di Milano Cortina 2026 a Cortina d'Ampezzo è stato licenziato dopo aver urlato a dei clienti israeliani « Free Palestine ». La dichiarazione del giovane è stata ripresa da una tifosa del gruppo straniero e diffusa poi in rete. «Dillo di nuovo», le avrebbe intimato la tifosa israeliana. Nel video il commesso le replica, ripetendo il concetto: «Perché, qual è il problema?». Il licenziamento perché «non è appropriato che il personale dei Giochi esprima opinioni politiche personali». «Ok, ok, grazie», afferma nelle immagini la tifosa, con forse sarcasmo. L'ong StopAntisemitism, attiva nella segnalazione pubblica di espressioni anti Israele, ha rilanciato il video in rete, chiedendo le dimissioni del lavoratore.