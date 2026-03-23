Troppi clienti a Mc Donald’s il ristorante chiude due ore prima | manager licenziato

Il dipendente ha fatto causa ai vertici della società che gestisce il servizio e il caso è finito nelle aule del tribunale di Rovereto. Se ne è occupato il giudice del lavoro Michele Cuccaro Ha chiuso il ristorante del McDonald’s con due ore d’anticipo – lasciando solo il Drive In aperto – a causa della carenza di personale rispetto al numero di clienti in sala. Stiamo parlando del manager della sede di Mori, gestita dalla società “Tatatarì srl” che, pur avendo seguito una prassi prevista dal regolamento del grande colosso mondiale del fast food, è stato licenziato “per giusta causa” e ha ricevuto una richiesta di risarcimento danni pari a 70. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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