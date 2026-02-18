bollette via libera al decreto meloni benefici per famiglie e imprese per oltre 5 miliardi

Il governo ha approvato il decreto Bollette, deciso per aiutare le famiglie in difficoltà e le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e mira a distribuire oltre 5 miliardi di euro in benefici concreti. Il provvedimento prevede agevolazioni dirette per chi ha più bisogno, con l’obiettivo di alleviare il peso delle bollette. La misura sarà presto attiva e coinvolgerà migliaia di cittadini e aziende italiane. La disponibilità delle risorse è ora ufficiale.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Bollette che prevede sostegno alle famiglie vulnerabili e alle imprese. “Abbiamo costruito un meccanismo che introduce di fatto il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas “. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui social dopo il via libera in Cdm al dl Bollette. Meloni: “Risparmi e benefici per famiglie e imprese per oltre 5 miliardi”. “Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio, e cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

