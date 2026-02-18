Via libera Cdm al decreto Bollette Meloni Priorità tutelare famiglie e imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Bollette, causato dall’aumento dei prezzi energetici che ha colpito molte famiglie e imprese italiane. La decisione mira a ridurre le bollette e contenere i costi dell’energia, favorendo anche la transizione verso fonti più pulite. Il governo si impegna a proteggere le famiglie e sostenere le aziende nella ripresa economica. La premier Meloni ha ribadito che questa misura rappresenta una priorità per il governo. La prossima fase include l’attuazione concreta delle novità annunciate.

ROMA (ITALPRESS) – Abbassare le bollette delle famiglie, contenere i costi energetici per la competitività delle imprese e favorire la decarbonizzazione delle industrie: sono gli obiettivi del decreto approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati all'inizio: fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. E' un decreto che avrà un impatto rilevante, che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell'ordine di oltre 5 miliardi di euro”, afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

