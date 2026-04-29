Lavoro | sorpasso dei salari tecnici nel 2026 la rivincita dei colletti blu

Nel 2026 si registra un cambio di tendenza nel mercato del lavoro, con i salari dei lavoratori tecnici che superano quelli dei colletti bianchi. Questo risultato si inserisce in un quadro in cui, secondo le analisi, si conclude il periodo in cui si promuoveva la laurea come strada principale per l'impiego. La data segna un punto di svolta nelle dinamiche salariali e nelle preferenze professionali degli italiani.

Roma, 29 aprile 2026 – Il 2026 sancisce il fallimento definitivo della retorica della “laurea a ogni costo”. Il mercato del lavoro globale sta vivendo un riposizionamento violento dei salari che premia la competenza tecnica pratica rispetto a quella amministrativa o comunicativa. In Europa, il deficit di manodopera specializzata ha raggiunto quota 1,8 milioni di unità, un vuoto che ha innescato un'asta salariale senza precedenti per i cosiddetti “nuovi artigiani”. I dati di Eurostat e delle agenzie per il lavoro. Secondo i dati Eurostat e le rilevazioni delle principali agenzie per il lavoro (come Randstad e Manpower), un tecnico manutentore di impianti a idrogeno o un saldatore specializzato in micro-componentistica aerospaziale percepisce oggi una Ral media di 55.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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