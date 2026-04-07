La fine dei colletti bianchi ora anche i manager rischiano il lavoro

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di come l’intelligenza artificiale possa influenzare il mercato del lavoro, creando timori tra i lavoratori di vari settori. Non sono più solo i lavoratori con ruoli amministrativi o tecnici a essere coinvolti, ma anche i manager. La discussione si concentra sugli effetti di queste tecnologie sulla stabilità occupazionale e sulle trasformazioni che potrebbero interessare le aziende.

L'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro? È uno dei refrain sui quali ci si interroga di più quando si parla di produttività e futuro. Quasi a voler scongiurare quella vera rivoluzione che costringerebbe milioni di lavoratori a reinventarsi - perché facilmente sostituibili nelle proprie operazioni quotidiane e ripetitive - la risposta di comodo è sempre stata e continua a essere: l'AI non ci sostituirà, semmai ci lavoreremo insieme. Che poi come prospettiva di medio termine è più che plausibile, se non fosse che oltreoceano sono già in corso i primi esperimenti ‘apocalittici’. A spingere sull'acceleratore è Jack Dorsey, fondatore di Twitter (oggi X) e dal 2009 Ceo di Block, fintech quotata in borsa, e con un fatturato di oltre 24 miliardi di dollari (nel 2024). 🔗 Leggi su Today.it

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