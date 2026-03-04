Iscrizioni scuola 2026 2027 in Emilia-Romagna | storico sorpasso con il 53% di iscritti agli istituti tecnici e professionali a fronte del 46,7% dei licei

In Emilia-Romagna, le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 mostrano un cambio di tendenza con il 53% degli studenti che optano per istituti tecnici e professionali, rispetto al 46,7% dei licei. Complessivamente, sono state presentate 105.127 domande di iscrizione attraverso il sistema online. La scelta tra i diversi indirizzi scolastici si riflette in questa distribuzione numerica.

Le iscrizioni 20262027 in Emilia-Romagna evidenziano un eccezionale successo digitale con 105.127 domande online. Gli istituti tecnici e professionali guidano le preferenze, conquistando oltre il 53% dei futuri studenti.

Iscrizioni scuola Sicilia 2026/2027: boom dei Licei al 61,9%, calano gli Istituti Tecnici al 26,8%In Sicilia, per l'anno scolastico 20262027, il 61,9% degli studenti sceglie i Licei, superando la media nazionale.

Iscrizioni 2026/2027: si consolida il successo della filiera 4+2, raddoppiano gli iscritti, boom nel Mezzogiorno. Licei al 55,88%, leggero incremento per i ProfessionaliLe procedure di iscrizione per l’anno scolastico 20262027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle...

