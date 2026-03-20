Lavora in nero al centro massaggi Maxi sanzione attività sospesa Titolare di ristorante denunciato

Un centro massaggi è stato scoperto a operare in nero, portando alla sospensione dell’attività e a una maxi sanzione. Contestualmente, il titolare di un ristorante è stato denunciato dalle autorità. La scoperta è avvenuta nel corso di controlli mirati nelle zone della provincia, che hanno portato all’identificazione di irregolarità nelle attività commerciali.

di Laura Valdesi SIENA Il caporalato nelle campagne è il fenomeno più vistoso. Organizzato e, dunque, preoccupante. Ma esistono altre ’sacche’ di irregolarità più vicine a noi. Che possiamo toccare con mano, ogni giorno. Anche in città. Lo prova l’ennesimo blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siena (Nil) che, anche nei giorni scorsi, hanno controllato alcune attività commerciali di vario tipo, anche nel centro storico della città dove infatti sono state notate vetture dell’Arma. Ad affiancare i militari del Nil c’erano i loro colleghi della stazione dei carabinieri di San Francesco e Siena principale. Morale: il titolare di un ristorante è stato denunciato alla procura, sono scattate sanzioni amministrative e ammende per oltre 12mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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