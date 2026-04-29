Lavoro l’esperto | Decreto è rivoluzione di sistema addio a contratti dumpisti

Un nuovo decreto approvato il primo maggio introduce cambiamenti significativi nel settore del lavoro. Secondo un esperto, si tratta di una vera e propria rivoluzione di sistema, che mira a mettere fine ai contratti considerati troppo precari o a basso costo. La normativa si concentra su aspetti legati alle modalità di assunzione e alle tutele dei lavoratori, segnando un passo importante nelle politiche di regolamentazione del mercato del lavoro.

(Adnkronos) – "Con il 'decreto 1° maggio' per la prima volta si afferma che il riferimento salariale è nel solo contratto collettivo sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale: è una rivoluzione di sistema avviata con una formulazione con efficacia giuridica netta, che provoca immediatamente l’espulsione dei contratti dumpisti firmati dalle tante sigle.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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