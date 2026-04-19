Lavoro salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio

Il Decreto del 1° maggio introduce misure per migliorare il mercato del lavoro, con un focus sull’incentivo alle assunzioni di giovani, rafforzato nelle aree di sviluppo speciale, e sul bonus dedicato alle donne. Viene anche previsto un incremento delle tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, insieme a interventi per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità riguardano contratti, salari e norme di tutela per i lavoratori.

Stabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne. Potenziare la sicurezza nei luoghi di lavoro, con maggiori tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, a partire dai rider. E contrastare il lavoro povero, attraverso la spinta al “salario giusto” contenuto nei contratti leader, con un richiamo al Jobs act. Giorno dopo giorno prende forma il decreto Lavoro, il provvedimento annunciato dalla premier Giorgia Meloni per il 1° maggio, da portare in consiglio dei ministri per essere approvato in concomitanza con la festa dei lavoratori. Domani è previsto un incontro a Palazzo Chigi con i...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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