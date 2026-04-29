Lavoro incentivi per 1 miliardo

Il governo ha approvato un decreto lavoro che prevede incentivi per un miliardo di euro. Al centro del provvedimento c’è il calcolo del salario, che non sarà fissato come una paga minima per legge, ma definito attraverso contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni più rappresentative. Questa scelta ha suscitato reazioni diverse nel mondo del lavoro e tra le parti sociali.

Il salario giusto è il cuore politico del decreto lavoro approvato dal Consiglio dei ministri. Non una paga minima fissata per legge, ma un parametro affidato ai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. La scelta del governo è usare la contrattazione come alternativa al salario minimo legale e come porta d’accesso agli incentivi pubblici. Niente risorse, ha scandito Giorgia Meloni, a "chi sottoscrive contratti pirata e sottopaga i lavoratori". Una linea che, con tutto il provvedimento, trova il consenso unanime di tutte le parti sociali. MELONI E IL PATTO La premier si è presentata a...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro, incentivi per 1 miliardo Governor announces $1 billion in incentives for life sciences Notizie correlate Decreto lavoro: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri ha varato il provvedimento che contiene le misure sul salario giusto, gli incentivi all’occupazione e il... Decreto Lavoro: un miliardo per nuovi incentivi e salari giustiIl governo Meloni sta definendo le linee guida del decreto lavoro previsto per il primo maggio, un provvedimento che mira a intervenire su incentivi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavoro, arrivano i bonus 2.0: ecco i nuovi incentivi per donne, giovani e Zes; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga'; Decreto Primo Maggio 2026: nuovi bonus assunzioni e incentivi per le imprese. Lavoro, incentivi per 1 miliardoLa premier si è presentata a sorpresa in conferenza stampa – dove ha anche annunciato una possibile proroga più breve del taglio alle accise sui carburanti – per rivendicare il provvedimento come un ... quotidiano.net Decreto Lavoro 1 maggio 2026 ok in CdM | Misure, incentivi e salario giusto. Meloni: proroga taglio acciseDecreto Lavoro per il 1 maggio 2026: tutte le misure, incentivi, salario giusto, lotta al caporalato. Meloni annuncia Piano casa e taglio accise ... ilsussidiario.net Cina: previsti 158 milioni di passeggeri durante le vacanze Festa del Lavoro Secondo quanto comunicato dal China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), oggi 29 aprile inizia il periodo dei trasporti ferroviari per le vacanze della Festa del Lavoro. Per - facebook.com facebook Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole x.com