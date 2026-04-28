Decreto lavoro | quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto lavoro che stanzia quasi un miliardo di euro per incentivi occupazionali. Tra le misure previste ci sono interventi sul salario minimo, incentivi per promuovere l’occupazione e azioni contro il caporalato digitale. Il provvedimento è stato adottato a Palazzo Chigi e riguarda diverse iniziative volte a sostenere il mercato del lavoro.

A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri ha varato il provvedimento che contiene le misure sul salario giusto, gli incentivi all’occupazione e il contrasto al caporalato digitale. Tra gli interventi c’è la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei giovani under 35, di donne lavoratrici svantaggiate e nell’area Zes. La premier: “Un modo per ringraziare italiani. Stanziato quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali” Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto Lavoro, varato in vista del Primo maggio, che contiene le misure sul salario giusto, gli incentivi all’occupazione e il contrasto al caporalato digitale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Decreto lavoro: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali Notizie correlate Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro. Meloni: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionaliVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al nuovo decreto Lavoro, varato in vista del Primo maggio, Rafforzare il ruolo dei... Decreto Lavoro: un miliardo per nuovi incentivi e salari giustiIl governo Meloni sta definendo le linee guida del decreto lavoro previsto per il primo maggio, un provvedimento che mira a intervenire su incentivi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Decreto Primo maggio, il nodo delle coperture; Il Governo si appresta a varare il decreto lavoro; Meloni, quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali, solo se applicato salario giusto; Verso il decreto Primo maggio, il governo fa retromarcia sui contratti pirata. Decreto lavoro, via libera in CdM. Meloni: quasi 1 miliardo per rinnovo incentivi(Teleborsa) - Via libera in Consiglio dei Ministro al decreto lavoro che stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali. In particolare quel ... teleborsa.it Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga''Quasi un miliardo di incentivi occupazionali, il taglio del cuneo oggi vale mille euro per chi ne guadagna 32mila' (ANSA) ... ansa.it Via libera del CDM al nuovo decreto Lavoro: "salario giusto", incentivi all'occupazione e aumenti in busta paga - facebook.com facebook Cosa c’è nel nuovo decreto sul lavoro del governo x.com