Cassa integrazione in Abruzzo Magnacca | Non c’è una crisi strutturale occupazione regge

In Abruzzo, molte aziende hanno fatto richiesta di cassa integrazione, ma il presidente della Regione, Magnacca, rassicura: non si tratta di una crisi che mette in crisi il tessuto produttivo. Secondo lui, l’occupazione regge e la situazione non è così allarmante come si pensa. La regione resta tra le più coinvolte, ma non c’è motivo di parlare di problemi strutturali.

L'assessora regionale alle Attività produttive e al Lavoro interviene sui dati dell'Osservatorio Inps e sul dibattito relativo allo stato dell'economia abruzzese Nonostante l'Abruzzo risulti tra le regioni che utilizzano maggiormente la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, non si può parlare di una difficoltà strutturale del tessuto produttivo regionale. A sostenerlo è l'assessora regionale alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, che interviene sui dati dell'Osservatorio Inps e sul dibattito relativo allo stato dell'economia abruzzese. «È sbagliato parlare di Abruzzo in crisi industriale permanente – afferma Magnacca – pur senza sottovalutare la portata degli ammortizzatori sociali autorizzati ed effettivamente utilizzati».

