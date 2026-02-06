Cassa integrazione in Abruzzo | Magnacca difende l’occupazione contro le critiche della crisi strutturale

Tiziana Magnacca, assessora regionale alle Attività produttive e al Lavoro dell’Abruzzo, risponde alle voci critiche sulla situazione economica della regione. Dice che l’occupazione tiene, e che non ci sarebbe una crisi strutturale come si sostiene. La sua posizione mira a tranquillizzare lavoratori e imprese, sottolineando che i numeri attuali mostrano una situazione stabile.

**Tiziana Magnacca, assessora regionale alle Attività produttive e al Lavoro dell’Abruzzo, replica alle critiche sulla crisi strutturale dell’economia regionale: “Non c’è una crisi strutturale, occupazione regge”.** L’assessora, intervenendo su un’analisi dell’Osservatorio Inps che segnala un uso significativo della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga — un fenomeno che colpisce l’Abruzzo più di ogni altra regione italiana — ribatte: l’area non è in crisi, anzi, la forza lavoro è crescente e la produzione industriale resiste. La posizione è stata avanzata in un momento in cui l’economia abruzzese è stata messa in discussione, soprattutto in vista del calo della produzione automobilistica, in seguito alla transizione verso l’elettrico, considerata una politica europea “scellerata” da parte della Regione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Abruzzo Occupazione Cassa integrazione in Abruzzo, Magnacca: "Non c’è una crisi strutturale, occupazione regge" In Abruzzo, molte aziende hanno fatto richiesta di cassa integrazione, ma il presidente della Regione, Magnacca, rassicura: non si tratta di una crisi che mette in crisi il tessuto produttivo. Abruzzo, cassa integrazione al +30% contro il +10% nazionale: Pescara tra le cinque con il maggiore aumento delle ore A Pescara, il ricorso alla cassa integrazione è aumentato del 30% nel 2025, molto più del aumento nazionale che si ferma al 10%. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Abruzzo Occupazione Argomenti discussi: L’Inps certifica un aumento in Abruzzo delle ore di cassa integrazione. Uil La regione è in crisi industriale permanente; Abruzzo, esplode il ricorso alla cassa integrazione: nel 2025 +30%. La Uil: Crisi industriale permanente; Ammortizzatori sociali in aumento in Abruzzo: nel 2025 oltre 17,8 milioni di ore, +30%; Aumenta il ricorso alla cassa integrazione. Cassa integrazione in Abruzzo, Magnacca: Non c’è una crisi strutturale, occupazione reggeL’assessora regionale alle Attività produttive e al Lavoro interviene sui dati dell’Osservatorio Inps e sul dibattito relativo allo stato dell’economia abruzzese ... chietitoday.it Abruzzo, cassa integrazione al +30% contro il +10% nazionale: Pescara tra le cinque con il maggiore aumento delle oreImpietosa la fotografia della Uil Abruzzo: la regione è sesta a livello nazione. Evidente per il sindacato la difficoltà strutturale del tessuto produttivo regionale. Maglia nera a Chieti (oltre 10, ... ilpescara.it Lavoro, CGIL: “Nel Lazio 37,6 milioni di ore di cassa integrazione nel 2025 (+57% sul 2024)” facebook Toscana, Ires: più occupazione ma lavoro povero. Crollano investimenti, boom di cassa integrazione x.com

