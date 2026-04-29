Lavoro giovani | il 72% non arriva a fine mese con lo stipendio

Secondo una ricerca condotta da Cisl Lombardia, il 72,7% dei giovani non riesce a coprire le spese con il proprio stipendio. La percentuale indica che una parte significativa di lavoratori under 30 fatica a arrivare a fine mese. Il reddito medio di questa fascia di età si ferma a 1.200 euro mensili, senza che siano specificati dettagli aggiuntivi sulla distribuzione o altre caratteristiche del campione analizzato.

? Cosa sapere Ricerca Cisl Lombardia: il 72,7% dei giovani non copre i bisogni con lo stipendio.. Il reddito medio di 1.576 euro evidenzia un divario salariale del 17,9% per le donne.. Settanta delegati della Cisl Asse del Po si sono riuniti questa mattina presso il Centro sociale Alessio Artoni di Lunetta per affrontare le criticità legate al lavoro dei giovani, con dati che mostrano come il 72,7% degli intervistati non riesca a coprire i bisogni primari con lo stipendio percepito. L’incontro, promosso in collaborazione con la Fondazione Giulio Pastore, ha voluto tracciare un ponte tra la storia sindacale e le sfide moderne attraverso il tema proposto: Conoscere il passato per generare il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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