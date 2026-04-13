Pensioni e lavoro 2026 | L’Italia che non arriva a fine mese Damiano

Un ex ministro del Lavoro ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale in cui si parla delle difficoltà di chi lavora oggi e delle pensioni nel 2026. L’intervista evidenzia come molte persone fatichino a mettere da parte abbastanza per arrivare a fine mese, sottolineando le sfide legate alla sicurezza economica nel presente e nel futuro. Nessun commento o analisi, solo fatti riferiti alle dichiarazioni dell’ex ministro.

In questo articolo riprendiamo alcuni passi salienti dell’intervista che l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano ha rilasciato alla Collega Veronica Passeri del Quotidiano Nazionale, da dove si evince sempre più come il lavorare oggi non garantisca l’essere immuni da uno stato di povertà. Purtroppo sempre più spesso i lavori risultano essere precari e sottopagati e la tanto osannata flessibilità e la globalizzazione non hanno portato ai risultati sperati, ma anzi hanno indebolito e di molto la posizione dei lavoratori, specie di quelli più giovani che faticano ad arrivare alla fine del mese. In uno scenario di questo tipo risulta quasi.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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