Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, i lavoratori dipendenti vedranno cambiare le proprie buste paga a causa delle nuove disposizioni sul bonus stipendio. Le cifre mensili saranno aggiornate nel corso dell’anno, con variazioni che interesseranno la componente di sostegno al reddito. Inoltre, si segnala la presenza di un possibile tentativo di doppio lavoro, che potrebbe influire sulle modalità di accesso ai bonus.

Addio al taglio dei contributi, arriva il nuovo sistema di detrazioni e somme esenti. Caf Cisl Romagna avverte: "L'automatismo delle aziende non è infallibile, controllare la Certificazione Unica è fondamentale" Con la piena operatività della Legge di Bilancio 2025, il sistema di sostegno al reddito entra in una nuova fase e modifica in modo significativo la struttura delle buste paga dei lavoratori dipendenti. Il superamento dell’esonero contributivo lascia spazio a un modello più articolato, basato su somme aggiuntive esenti da tassazione e detrazioni fiscali, entrambe calcolate sul reddito complessivo del lavoratore. Si tratta di un cambiamento importante, pensato per rendere più diretto il beneficio economico, ma che introduce anche nuovi elementi di complessità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Bonus stipendio 2025: le nuove cifre mese per mese e il "tranello" del doppio lavoro

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