Ripascimento della costa incontro in Camera di Commercio per un percorso condiviso tra gli enti

Un incontro in Camera di Commercio ha riunito enti locali e tecnici per discutere il ripascimento della costa. L’obiettivo è trovare un percorso condiviso per gestire in modo efficace le sabbie accumulate all’imboccatura dell’avamporto del Marina di Pescara, che servono a rinforzare i litorali di Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare. La riunione si è concentrata su come usare queste risorse in modo sostenibile e pratico, evitando sprechi e problemi futuri.

Si punta a un percorso condiviso per il ripascimento del tratto di costa compreso tra Montesilvano, Pescara e Francavilla Un incontro dedicato alla gestione virtuosa delle sabbie accumulate all’imboccatura dell’avamporto del Marina di Pescara a servizio del ripascimento dei litorali di Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.È quello che si è tenuto giovedì 5 febbraio nella Camera di Commercio di Pescara allo scopo di avviare un percorso condiviso tra enti per il ripascimento. Per il porto turistico Marina di Pescara, il presidente Gianni Taucci e il direttore Bruno Santori; per la Regione Abruzzo l’ingegnere, Riccardo Terzini.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Marina di Pescara Dato choc della Camera di commercio, andare a fare la spesa costa il 28% in più rispetto a quattro anni fa Nuovo Forum: primo incontro con i cittadini. "Percorso condiviso" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Marina di Pescara Argomenti discussi: Progetto di tutela della costa, Regione Lazio: Rischi per le spiagge di Sabaudia; VILLA SAN GIOVANNI Incontro della Commissione territorio di livello su erosione costiera; Jesolo, maxi ripascimento e dighe subacquee: il progetti anti erosione da 30 milioni di euro; Emergenza erosione a Furci Siculo, il sindaco chiede il ripascimento immediato delle spiagge. Ripascimento della costa, incontro in Camera di Commercio per un percorso condiviso tra gli entiSi punta a un percorso condiviso per il ripascimento del tratto di costa compreso tra Montesilvano, Pescara e Francavilla ... ilpescara.it Jesolo, maxi ripascimento e dighe subacquee: il progetti anti erosione da 30 milioni di euroJESOLO - Un maxi-ripascimento con 500mila metri cubi di sabbia e delle barriere fisse posizionate a circa 300 metri della costa. Sono le due soluzioni progettuali per la messa in ... ilgazzettino.it Ecco la registrazione dell'incontro relativamente al DOCFAP sulle opere per la difesa della linea di costa e per il ripascimento del litorale della Pineta di Jesolo. https://youtu.be/ECzo_0kMFSosi=gjJKgjpGOcdJJ5ni facebook Difesa della costa: investimento di 40 milioni per difesa e ripascimento zona Pineta x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.