Ripascimento della costa incontro in Camera di Commercio per un percorso condiviso tra gli enti

Un incontro in Camera di Commercio ha riunito enti locali e tecnici per discutere il ripascimento della costa. L’obiettivo è trovare un percorso condiviso per gestire in modo efficace le sabbie accumulate all’imboccatura dell’avamporto del Marina di Pescara, che servono a rinforzare i litorali di Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare. La riunione si è concentrata su come usare queste risorse in modo sostenibile e pratico, evitando sprechi e problemi futuri.

Si punta a un percorso condiviso per il ripascimento del tratto di costa compreso tra Montesilvano, Pescara e Francavilla Un incontro dedicato alla gestione virtuosa delle sabbie accumulate all'imboccatura dell'avamporto del Marina di Pescara a servizio del ripascimento dei litorali di Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.È quello che si è tenuto giovedì 5 febbraio nella Camera di Commercio di Pescara allo scopo di avviare un percorso condiviso tra enti per il ripascimento. Per il porto turistico Marina di Pescara, il presidente Gianni Taucci e il direttore Bruno Santori; per la Regione Abruzzo l'ingegnere, Riccardo Terzini.

