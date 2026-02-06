Logistica incontro domanda e offerta | II lavoro c’è mancano i lavoratori
Oggi a Vimodrone si tiene “Academy logistica”, una giornata dedicata a chi cerca lavoro nel settore della logistica. Le aziende cercano personale, ma manca chi sia disposto a lavorare. La domanda c’è, i lavoratori no. Così, la giornata serve a mettere in contatto chi ha bisogno di un’occupazione e chi può offrire un impiego in un comparto che occupa molti in zona.
Il lavoro c‘è, i lavoratori no. E per rimediare oggi a Vimodrone si presenta " Academy logistica ", una giornata per chi vuole un posto nel comparto che fa la parte del leone in Martesana. È un’iniziativa del Patto territoriale per le competenze e per l’ occupazione del settore di Città Metropolitana finanziato dalla Regione. La formula è di quelle che va dritta al sodo: incontro diretto tra domanda e offerta con percorso di formazione specialistica per rimediare a una lacuna di competenze sempre più forte con la digitalizzazione e la rivoluzione tecnologica che avanza. "È un momento dedicato a chi cerca un posto, o nuove prospettive professionali - dice il sindaco Dari Veneroni -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
