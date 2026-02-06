Logistica incontro domanda e offerta | II lavoro c’è mancano i lavoratori

Oggi a Vimodrone si tiene “Academy logistica”, una giornata dedicata a chi cerca lavoro nel settore della logistica. Le aziende cercano personale, ma manca chi sia disposto a lavorare. La domanda c’è, i lavoratori no. Così, la giornata serve a mettere in contatto chi ha bisogno di un’occupazione e chi può offrire un impiego in un comparto che occupa molti in zona.

Il lavoro c‘è, i lavoratori no. E per rimediare oggi a Vimodrone si presenta " Academy logistica ", una giornata per chi vuole un posto nel comparto che fa la parte del leone in Martesana. È un’iniziativa del Patto territoriale per le competenze e per l’ occupazione del settore di Città Metropolitana finanziato dalla Regione. La formula è di quelle che va dritta al sodo: incontro diretto tra domanda e offerta con percorso di formazione specialistica per rimediare a una lacuna di competenze sempre più forte con la digitalizzazione e la rivoluzione tecnologica che avanza. "È un momento dedicato a chi cerca un posto, o nuove prospettive professionali - dice il sindaco Dari Veneroni -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il mercato del lavoro italiano registra un aumento dell'occupazione sia in città che in provincia.

Il mercato del lavoro offre opportunità, ma molte imprese trovano difficoltà nel reperire le competenze adeguate.

