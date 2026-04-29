Lavoro a Rimini occupazione al 75,4% | crescono i servizi restano criticità e futuro incerto per i giovani

A Rimini, il tasso di occupazione si attesta al 75,4%, con un aumento nel settore dei servizi. Tuttavia, persistono difficoltà per i giovani e le donne, che continuano a incontrare ostacoli nel trovare stabilità lavorativa. Il panorama occupazionale presenta segnali di miglioramento, ma rimangono sfide da affrontare, e il futuro delle opportunità occupazionali appare ancora incerto.

Un mercato del lavoro in crescita, ma con fragilità ancora evidenti, soprattutto tra giovani e donne. In occasione del Primo maggio, il Comune di Rimini traccia una fotografia aggiornata dell’occupazione provinciale sulla base dei dati della Regione Emilia-Romagna, dell’Agenzia Regionale per il.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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