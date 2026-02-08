Gigafactory Molise a rischio | Accusa di inerzia politica e futuro incerto per sviluppo e occupazione

Il progetto della Gigafactory in Molise rischia di finire nel nulla. Dopo l’annuncio di Acc di lasciare il piano, i politici si scambiano accuse. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, critica la mancanza di una strategia chiara da parte delle istituzioni, sia a livello nazionale che regionale. La situazione resta incerta e le prospettive di sviluppo e occupazione nel territorio si fanno sempre più complicate.

Gigafactory, il Molise al Bivio: Accusa di Inerzia Politica e un Futuro Incerto. La decisione di Acc di abbandonare definitivamente il progetto della Gigafactory in Italia ha scatenato un’ondata di critiche e accuse che si concentra, secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina, su una profonda carenza di regia politica sia a livello governativo che regionale. La vicenda, che si è consumata nel corso degli ultimi mesi, ha lasciato Termoli e l’intero Molise in una condizione di incertezza e preoccupazione, mettendo a rischio prospettive di sviluppo industriale e occupazionale considerate cruciali per il futuro della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gigafactory Molise

