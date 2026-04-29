Lavori sulla linea Roma-Napoli via Formia | interventi da 57 milioni per il potenziamento tecnologico

Dal primo maggio al cinque luglio 2026, la linea ferroviaria tra Roma e Napoli passando per Formia subirà interventi di potenziamento tecnologico. I lavori, con un investimento di 57 milioni di euro, riguarderanno diverse aree della linea. La tratta sarà interessata da modifiche temporanee e possibili interruzioni al servizio durante il periodo di intervento. Le operazioni sono state annunciate dalle autorità competenti.

Roma, 29 aprile 2026 – Dal 1° maggio al 5 luglio 2026 la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia sarà interessata da lavori di potenziamento tecnologico. Gli interventi, programmati nelle ore serali e notturne, saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Fs, e comporteranno modifiche alla circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia. I lavori sono propedeutici all’attivazione, sulla tratta Latina-Sezze-Priverno, dell’ ACC-M, l’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione. Si tratta di un nuovo sistema tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria, in grado di comandare e supervisionare più stazioni da un’unica postazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Lavori sulla Roma–Napoli via Formia: circolazione sospesa tra Latina e Formia-GaetaLatina, 28 febbraio 2026 – Un nuovo fine settimana di lavori sulla rete ferroviaria lungo la linea Roma–Napoli via Formia.

Lavori sulla linea Roma-Napoli: cambia la circolazione dei treni per due week endSi parte dal fine settimana tra il 28 e il 30 marzo, si replica poi dal 18 al 20 aprile.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Una notizia attesa da tempo dai pendolari, il treno regionale Roma Termini-Ancona torna sulla linea veloce; Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggio; Lavori lungo la linea Napoli-Salerno: cambiano gli orari dei treni; Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS): avanzano i lavori del passante AV di Firenze.

Lavori sulla linea Roma-Napoli via Formia: interventi da 57 milioni per il potenziamento tecnologicoPrevisti cambiamenti per alcuni treni regionali della sera sulla FL7, con corse sostitutive e bus tra Roma, Latina, Formia e Minturno ... ilfaroonline.it

Treni in ritardo e disagi diffusi causa guasto sulla linea alta-velocità Roma-Napoli. Interviene anche SalviniPasseggeri sulle banchine che riprogrammano la giornata lavorativa e tabelloni che aggiornano ritardi che arrivano fino a tre ore. È iniziata così la giornata per il traffico ferroviario da Roma a Nap ... italiaoggi.it

Scambio possibile tra Roma e Napoli. Lo fareste Due plusvalenze per i club. - facebook.com facebook

Roma - Napoli AV: circolazione rallentata per accertamenti tecnici sulla linea x.com