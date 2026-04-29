Lavori sulla fontana di Piazza Caduti | interventi concreti per custodire l’identità della città
Sono iniziati venerdì i lavori di sistemazione della fontana di Piazza Caduti. L’intervento riguarda un’area di dimensioni ridotte, ma ha un significato particolare per la comunità locale. La manutenzione prevede interventi concreti per preservare lo stato della fontana e mantenere il volto storico di Piazza Caduti. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di garantire la conservazione di un elemento architettonico simbolico per la città.
Sono iniziati nella giornata di venerdì scorso i lavori di sistemazione della fontana di Piazza Caduti, un intervento che, pur riguardando uno spazio di dimensioni contenute, assume un valore altamente simbolico per la comunità fiorenzuolana.«Ci sono luoghi – dichiarano dalla lista di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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