Lavori sulla fontana di Piazza Caduti | interventi concreti per custodire l’identità della città

Sono iniziati venerdì i lavori di sistemazione della fontana di Piazza Caduti. L’intervento riguarda un’area di dimensioni ridotte, ma ha un significato particolare per la comunità locale. La manutenzione prevede interventi concreti per preservare lo stato della fontana e mantenere il volto storico di Piazza Caduti. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di garantire la conservazione di un elemento architettonico simbolico per la città.