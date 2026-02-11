La replica di Masci sulla sicurezza | 700 telecamere installate e interventi concreti tra demolizioni e riqualificazioni

Il sindaco Masci risponde alle critiche sulla sicurezza nel Comune. Dice che sono stati installati circa 700 telecamere e sono stati fatti interventi concreti, come demolizioni e riqualificazioni di aree. Tra le azioni più visibili ci sono gli abbattimenti del Ferro di Cavallo e dei palazzi Clerico. Masci assicura che il Comune ha fatto il massimo possibile con le risorse a disposizione.

Dalle telecamere installate, circa 700, e fino agli abbattimenti come nel caso del Ferro di Cavallo e i palazzi Clerico, passando per le riqualificazioni delle aree verdi, sulla sicurezza il Comune avrebbe fatto quanto nelle sue competenze. Le proposte che arrivano dal candidato sindaco del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Masci Sicurezza Natale (Pd): "182 telecamere installate a Montesilvano, ma 93 non funzionano. Sulla sicurezza il centrodestra ha fallito" A Montesilvano, su oltre 180 telecamere di videosorveglianza installate, solo 89 sono funzionanti. Sicurezza urbana, altre telecamere installate in periferia: l'occhio elettronico arriva a Montelaguardia In risposta alle crescenti esigenze di sicurezza, Montelaguardia potenzia il suo sistema di videosorveglianza con nuove telecamere in periferia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Masci Sicurezza Argomenti discussi: Licheri replica a Sospiri sulla querela del sindaco Masci a Costantini: Non accettiamo lezioni su come si faccia opposizione; Sicurezza a Pescara, Masci replica a Costantini: Servono concretezza e rispetto dei ruoli; Il candidato Costantini replica all'avversario Masci dopo la querela: 'Non mi faccio intimidire, pronto a ripetere tutto'; Elezioni a Pescara, Masci ribalta il suo avversario: I numeri parlano molto chiaro. La replica di Masci sulla sicurezza: 700 telecamere installate e interventi concreti tra demolizioni e riqualificazioniIl sindaco uscente di centrodestra replica alle proposte del candidato di centrosinistra sottolineando che la gran parte di quelle non sarebbero attuabili in quanto in capo alle forze dell'ordine e ri ... ilpescara.it Masci replica al Pd, riesce solo denigrare chi faDopo le accuse del Pd sui lavori spezzatino nell'area di risulta per la costruzione della sede pescarese della Regione Abruzzo, è arrivata la replica del sindaco di Pescara Carlo Masci .Noi - ha ... ansa.it LA RISPOSTA Licheri replica a Sospiri sulla querela del sindaco Masci a Costantini: "Non accettiamo lezioni su come si faccia opposizione" Leggi qui: https://cityne.ws/r0KKg - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.