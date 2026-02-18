Strade lavori per 2 milioni e mezzo La relazione | più traffico pesante E ora l’asfalto dura sempre meno

A causa dei lavori per le nuove strade, il Comune ha speso circa 2,5 milioni di euro, e ora si nota un aumento del traffico di camion e mezzi pesanti. Questa crescita ha portato a un'usura più rapida del manto stradale, che si rovina più facilmente sotto il peso dei veicoli. Recentemente, i residenti segnalano crepe e buche che si formano in tempi sempre più brevi.

Il traffico pesante è aumentato, e così l’asfalto, passaggio dopo passaggio, va incontro più frequentemente a fenomeni di degrado. A dirlo è la Provincia di Ravenna, nella relazione con la quale stanzia 2 milioni e mezzo (per la precisione: 2 milioni e 662.806 euro e 39 centesimi) per lavori di riafaltatura di diverse importanti vie di collegamernto di tutto il territorio. Cantieri che si prevede che saranno eseguiti entro l’anno e che interesseranno almeno (perché non è escluso che possano aggiungersi strade di minore importanza per il traffico) 18 provinciali. Ovvero: la 3 via Gambellara, la 53 Budria e del Castello e la 254R Cervese, a cui si sommano in Bassa Romagna la 31 Madonna di Genova, la 61 Madonna della Salute, la 22 Pilastrino San Mauro, la 21 delle Ripe (Bagnara), la 48 Molinello e la 95 che collega il castello autostradale di Cotignola con Lugo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

