Lavori sul versante montano | la SP67 chiude un altro mese a Pagnona

La strada SP67, che attraversa la zona montana tra Alta Valsassina e Valvarrone, rimane chiusa a Pagnona mentre continuano i lavori di consolidamento e protezione del ciglio di valle. Le operazioni, in corso da diverso tempo, riguardano interventi di manutenzione e messa in sicurezza della carreggiata, con l’obiettivo di garantire la stabilità dell’area e la sicurezza degli automobilisti. La strada resta quindi inaccessibile fino a ulteriori comunicazioni.

Proseguono gli interventi di consolidamento e protezione ciglio di valle lungo la SP67 Alta Valsassina e Valvarrone all'altezza del comune di Pagnona.Le opere rendono ora necessaria la chiusura per un altro mese di un tratto di strada Provinciale 67 tra il pk 11+100 (ponte in ferro sul torrente.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Chiusure per tutto aprile sulla SP67 fra il ponte sul Varroncello e PagnonaLa SP67 Alta Valsassine Valvarrone chiude per tutto il mese di aprile al fine di consentire le opere di consolidamento e protezione ciglio di valle,... Lavori sulla pavimentazione: la SP67 a Dervio chiude fino a lunedìLavori sulla SP67 alta Valsassinae e Valvarrone a Dervio: la Provinciale chiude per qualche giorno al traffico automobilistico. Contenuti di approfondimento Lavori ok sul versante. Calice, la via riaperta senza più limitazioniSono terminati i lavori di messa in sicurezza del versante montano che sovrasta la strada provinciale 8 di Calice al Cornoviglio, in località Ferdana, segnato da una enorme frana che ha richiesto un ... lanazione.it Maddalena, il versante ovest è più sicuro: finiti i lavori sul torrente GarzettaMaxi intervento da 1,3 milioni di euro tra Costalunga e l'ex Polveriera. Ponti nuovi e trappole per i detriti contro il rischio alluvioni ... bresciatoday.it