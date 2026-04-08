Chiusure per tutto aprile sulla SP67 fra il ponte sul Varroncello e Pagnona

Per tutto aprile, la strada SP67 Alta Valsassine Valvarrone sarà chiusa al traffico tra il ponte sul Varroncello e Pagnona. La chiusura è necessaria per permettere lavori di consolidamento e protezione del ciglio di valle. La Provincia di Lecco ha avviato queste opere nelle ultime settimane, con l’obiettivo di intervenire sulla sicurezza della strada. La circolazione resterà interdetta lungo il tratto interessato durante l’intera durata dei lavori.

La SP67 Alta Valsassine Valvarrone chiude per tutto il mese di aprile al fine di consentire le opere di consolidamento e protezione ciglio di valle, nell'ambito del programma intrapreso nelle ultime settimane dalla Provincia di Lecco. Sono infatti in corso specifici interventi tra il pk 11 + 100. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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