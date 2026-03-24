Lavori sulla pavimentazione | la SP67 a Dervio chiude fino a lunedì

La strada provinciale 67 a Dervio, che collega le zone dell’alta Valsassina e della Valvarrone, sarà chiusa al traffico da oggi fino a lunedì a causa di lavori sulla pavimentazione. La chiusura riguarda l’intera tratta e riguarda tutti i mezzi, con indicazioni di deviazioni per chi si sposta nella zona. La riapertura è prevista per l’inizio della prossima settimana.

Lavori sulla SP67 alta Valsassinae e Valvarrone a Dervio: la Provinciale chiude per qualche giorno al traffico automobilistico. Lario Reti Holding ha infatti incaricato la ditta Edil 2005 Srl di provvedere al ripristino di un tratto di manto stradale di circa 50 metri, con la posa della pavimentazione in porfido. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, in provincia di Lecco ha votato il 52,4%. Urne aperte anche stamattina . 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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