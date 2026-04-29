Lavori in orario di punta sulla strada per il liceo Volta Ripepi | Caos totale

Durante l’orario di punta sulla strada che collega al liceo Volta, si è verificato un episodio di congestione e disagi. Un cittadino ha commentato la situazione attribuendola a una serie di interventi di lavori pubblici svolti senza una corretta pianificazione. La gestione delle operazioni da parte dell’amministrazione comunale è stata criticata per aver causato caos e disordine nel traffico locale.