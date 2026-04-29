Lavori in orario di punta sulla strada per il liceo Volta Ripepi | Caos totale
Durante l’orario di punta sulla strada che collega al liceo Volta, si è verificato un episodio di congestione e disagi. Un cittadino ha commentato la situazione attribuendola a una serie di interventi di lavori pubblici svolti senza una corretta pianificazione. La gestione delle operazioni da parte dell’amministrazione comunale è stata criticata per aver causato caos e disordine nel traffico locale.
“Ancora una volta assistiamo all’ennesimo episodio di disorganizzazione e cattiva gestione da parte dell’amministrazione comunale, incapace persino di programmare dei lavori pubblici senza arrecare enormi disagi ai cittadini”. Così Massimo Ripepi, segretario regionale di Alternativa Popolare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Atp Montecarlo, sulla strada di Sinner verso la finale c’è ancora Zverev: è la terza volta in un mese | Orario e dove vederla in tv e streaming
Decreto Reggio, Ripepi: "Immobilismo totale di cui pagano il prezzo i cittadini"Il consigliere e presidente della commissione controllo e garanzia commenta quanto emerso dalla seduta convocata per fare il punto sull'attuazione...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Lavori in orario di punta sulla strada per il liceo Volta, Ripepi: Caos totale; Il Ponte Nuovo è chiuso in entrambi i sensi di marcia da lunedì 27 aprile 2026; Diritto alla disconnessione, basta con la reperibilità fuori orario di lavoro; Via Raiberti: vietati transito e sosta in orario serale.
Reggio Calabria, lavori negli orari di punta verso la strada per il Liceo Volta: furia Ripepi, non si può governare in questo modoIl Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria e Consigliere Comunale di Reggio, Massimo Ripepi, interviene sulla disorganizzazione dei lavori pubblici che stanno creando notevoli disagi ai ... strettoweb.com
Lavori dell'Aca in orario rispetto alla tabella di marcia e senza criticità, il terzo aggiornamentoGli interventi che stanno eseguendo tecnici e operai dell'azienda comprensoriale acquedottistica procedono come da programma ... ilpescara.it
Lavori in ritardo e treni cancellati sulla Roma Velletri https://canaledieci.it/2026/04/29/lavori-di-manutenzione-protratti-sulla-linea-roma-velletri-treni-in-ritardo-e-corse-cancellate/ - facebook.com facebook
Torre dei Conti: la riconsegna al Comune dopo i lavori di messa in sicurezza ift.tt/3KJaMQD x.com