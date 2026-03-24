Decreto Reggio Ripepi | Immobilismo totale di cui pagano il prezzo i cittadini

Durante una riunione presso il municipio di Reggio Calabria, il presidente della commissione controllo e Garanzia ha commentato il decreto Reggio come un provvedimento completamente fermo, sottolineando che questa situazione ha conseguenze dirette sui cittadini. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di una seduta ufficiale nel palazzo comunale.

Il consigliere e presidente della commissione controllo e garanzia commenta quanto emerso dalla seduta convocata per fare il punto sull'attuazione dello strumento oltre un anno dopo l'ultima audizione Decreto Reggio nel totale immobilismo. A denunciarlo è Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria e segretario regionale di Alternativa Popolare, a margine della seduta di oggi a palazzo San Giorgio. “Pensavamo che qualcosa fosse cambiato - afferma in una nota - nei quindici mesi trascorsi dall’ultima audizione dell’allora delegato Paolo Brunetti, quando avevamo già certificato la morte totale del Decreto Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Decreto Reggio, Ripepi: "Immobilismo totale di cui pagano il prezzo i cittadini" Articoli correlati Leggi anche: Orsa Trasporti sullo sciopero: "Lavoratori e cittadini pagano il prezzo di una gestione fuori controllo" Reggio Calabria, in appello Ripepi assolto dall’accusa di favoreggiamentoIl consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, è stato assolto in appello dall'accusa di favoreggiamento personale nei confronti di un...