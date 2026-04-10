A Montecarlo, Jannik Sinner si prepara a sfidare ancora una volta Alexander Zverev in una semifinale di un Masters 1000, dopo aver incontrato lo stesso avversario nelle ultime settimane a Miami e Indian Wells. Questa sarà la terza volta in un mese che i due si affrontano in questa fase del torneo, che si tiene sulla terra battuta. L'incontro si giocherà nel penultimo atto della competizione, con orario e modalità di visione disponibili in tv e streaming.

Ancora Zverev, ancora in una semifinale, ancora in un Masters 1000. Jannik Sinner è pronto a giocare la terza semifinale nell’ultimo mese nei Masters 1000 e dopo Miami e Indian Wells, anche a Montecarlo affronterà Alexander Zverev nel penultimo atto della competizione. L’altoatesino ha battuto agevolmente Felix Auger – Aliassime ai quarti di finale e affronta adesso il tedesco, che precedentemente aveva battuto Fonseca in tre set. Nelle ultime due semifinali sul cemento americano ha sempre vinto Sinner e sempre senza perdere set. Più combattuta a Miami, meno a Indian Wells. La terra è però “un altro sport” e quindi ci si aspetta una partita più combattuta, nonostante la terra non sia la superficie preferita di entrambi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Atp Montecarlo, sulla strada di Sinner verso la finale c’è ancora Zverev: è la terza volta in un mese | Orario e dove vederla in tv e streaming

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In attesa di tornare in pista, tra non meno di tre settimane a Miami, George Russell ha seguito il quarto di finale di Jannik Sinner all’ATP Masters di Montecarlo, vinto dall’Altoatesino 6-3 e 6-4 contro il canadese Auger-Aliassime. #MemasGP #GeorgeRussell #A - facebook.com facebook

è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com