Terni lavori sulla linea ferroviaria Orte-Falconara | come cambia la circolazione Tutte le novità

A Terni, i lavori sulla linea ferroviaria Orte-Falconara causano modifiche alla circolazione dal 25 febbraio al 6 marzo. La manutenzione prevede interventi sui binari, che comportano l'interruzione di alcuni treni e la sostituzione con bus sostitutivi. La regione ha comunicato che le modifiche interessano le tratte tra Terni e Falconara Marittima, per migliorare la sicurezza e l’affidabilità del servizio ferroviario.

Un potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara è stato messo in calendario dal 25 febbraio al 6 marzo. Per garantire gli interventi sul segmento Castelplanio-Albacina sono previste delle modifiche alla circolazione ferroviaria che interesseranno Frecciargento, Intercity e convogli regionali. “I treni Frecciargento della relazione Roma-Ravenna sono soppressi. Da Roma a Ravenna il collegamento è soppresso anche il giorno 24 febbraio, da Ravenna a Roma anche il giorno 7 marzo. Dal 24 febbraio al 7 marzo i treni Intercity della relazione Ancona Roma subiranno cancellazioni nella tratta Ancona–Fabriano.🔗 Leggi su Ternitoday.it Orte-Terni, cadavere lungo i binari della linea ferroviaria: circolazione sospesa Pendolari, lavori lungo la Linea Orte-Falconara nell'area del fabrianese: ecco cosa cambia I pendolari della linea Orte-Falconara devono affrontare disagi a causa di lavori in corso nell’area di Fabriano. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Terni, centro di cremazione per animali in via degli Artigiani: partono i lavori; Terni, doppio passaggio del Frecciarossa: Mantenere quanto assicurato. Unica soluzione l’attraversamento della Orte-Falconara; Terni, Bandecchi azzera la giunta terremoto politico a Palazzo Spada; L’emergenza: buche e frane a raffica. Treni, linea Firenze-Pisa: manutenzione straordinaria, due mesi di lavoriDal 2 marzo al 30 aprile sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze - Pisa, tra Empoli e bivio San Miniatello. I cantieri interesseranno in questa fase circa 17 chilometri d ... 055firenze.it Terni: iniziati i lavori di rimozione dei detriti sulla Sr 3 Ter a Narni dopo la franaSono iniziati stamattina, 13 febbraio, a Narni, i lavori di rimozione dei detriti sulla Sr 3 Ter, nei pressi dell’area d Funara, dove a causa delle piogge, pochi giorni fa si è verificato il distacco ... newtuscia.it Trenitalia, cambia la circolazione ferroviaria sulla linea Orte - Falconara. Tra febbraio e marzo previste corse in bus x.com Rfi, lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara facebook