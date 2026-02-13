Irregolarità e lavoratori in nero in un cantiere edile di Collegno | denuncia e maxi-multa

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno scoperto irregolarità e lavoratori in nero in un cantiere edile di Collegno, causando sdegno tra i residenti. Durante il blitz di mercoledì 11 febbraio 2026, gli agenti hanno trovato diverse violazioni delle norme sulla sicurezza e numerosi operai senza contratto. Il cantiere, situato in via Roma, si distingue per le impalcature improvvisate e la presenza di materiali abbandonati. La scoperta ha portato a una maxi-multa e a una denuncia penale per i responsabili. La vicenda solleva preoccupazioni sulla tutela dei lavoratori e

Lo scorso mercoledì 11 febbraio 2026 i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno controllato un cantiere edile di ristrutturazione immobiliare a Collegno in collaborazione con i colleghi della stazione cittadina. Qui hanno rilevato la presenza di sei operai di cui cinque non in regola, tutti dipendenti di due società. Dal punto di vista tecnico è stato accertato che i ponteggi a torre non erano a norma e l’impianto elettrico utilizzato non era conforme, con presenza di collegamenti con fili provvisori fra le attrezzature di lavoro. I due titolari delle aziende operanti e il committente sono stati denunciati per le diverse violazioni.🔗 Leggi su Torinotoday.it

