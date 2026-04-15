Cantiere con operai in nero a Viterbo impresa edile sospesa e maxi multa di 22,5 mila euro

A Viterbo, un cantiere è stato chiuso e un'impresa edile è stata sanzionata con una multa di oltre 22.500 euro. Durante i controlli, sono stati riscontrati lavoratori irregolari e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’attività dell’impresa è stata sospesa in via cautelare a causa delle irregolarità emerse.

Cantiere a Viterbo con lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza, impresa edile sospesa e maxi multa di 22mila 553 euro. È quando emerso da un controllo dei carabinieri per la tutela del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro, finalizzato al contrasto del lavoro nero.La ditta è stata oggetto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Niente operai in nero, annullata in via definitiva la multa a impresa edileLa Corte d’Appello esclude il lavoro irregolare in cantiere e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese per tutti i gradi di giudizio... Irregolarità e lavoratori in nero in un cantiere edile di Collegno: denuncia e maxi-multaLo scorso mercoledì 11 febbraio 2026 i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno controllato un cantiere edile di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Palermo è mobilitazione degli edili per chiedere sicurezza e controlli nei cantieri; Operai morti in via Marturano, eseguite le autopsie: lavoratori in assemblea nei cantieri; Cantiere a rischio, scatta lo stop; LavoRas, al via entro il mese di aprile, a Sant'Antioco, il nuovo cantiere con focus sulla sentieristica balneare: 11 operai per 8 mesi. Controlli in un cantiere edile a Viterbo, due operai in neroVIOLAZIONI SULLA SICUREZZA: SOSPESA UN’ATTIVITÀ NewTuscia – VITERBO – Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo hanno eseguito un servizio per il ... newtuscia.it La Sicilia dei cantieri senza operai: ci sono ma preferiscono il lavoro neroIn Sicilia sta andando in scena un paradosso architettonico: i cantieri fioriscono sotto i fondi del PNRR ma chi dovrebbe materialmente posare i mattoni sembra essere evaporato. Gianluca Zaccaria, pr ... blogsicilia.it China Labor Watch denuncia violazioni nel cantiere del colosso cinese in Ungheria: orari eccessivi, salari opachi e rischio lavoro forzato nella filiera europea dell’auto elettrica - facebook.com facebook Toro, la cura #DAversa funziona, ma il gioco resta un cantiere aperto Torna " #Lascossagranata", la rubrica su #ToroNews di @supermik14 #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com