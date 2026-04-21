A Laveno Mombello si avvicinano le elezioni comunali con quattro candidati in corsa. Tra loro, uno propone un programma focalizzato sulla sicurezza, il decoro del centro e lo sviluppo turistico. La campagna elettorale si svolge in un contesto di confronto tra le diverse proposte dei candidati, con l’obiettivo di convincere gli elettori sulla propria visione per il futuro del paese.

La politica locale di Laveno Mombello si prepara a una sfida elettorale che vedrà coinvolti quattro candidati, con Giovanni Castelli che propone un programma incentrato sulla tutela della sicurezza, sul decoro del centro abitato e sulla promozione delle potenzialità turistiche del territorio. Il candidato del centrodestra, pur muovendosi all’interno di una lista civica denominata Patto Comune, punta su una coalizione aperta a diverse sensibilità, includendo figure con orientamenti anche progressisti. Un profilo tecnico tra gestione del verde e impegno sociale. Il percorso di Castelli affonda le radici in una lunga esperienza professionale e nel tessuto associativo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laveno Mombello: l’agronomo degli stadi sfida il voto in 4 candidati

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