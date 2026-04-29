L' Autorità di Bacino non dà contributo per il parco Addio Monti di Pescate De Capitani | Blocco tutte le ciclabili

Il sindaco di Pescate ha annunciato che l'Autorità di Bacino non ha approvato i finanziamenti richiesti per il parco Addio Monti, causando il blocco delle piste ciclabili previste. De Capitani ha criticato l’ente, ritenendo che non abbia considerato le richieste di finanziamento del suo comune e di altri comuni della zona, preferendo invece sostenere quelli situati dall’altra parte del lago. La decisione ha suscitato polemiche tra le amministrazioni locali.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani contro l'Autorità di Bacino, “rea” di non prendere in considerazione le richieste di finanziamento del paese alle porte di Lecco e, in generale, dei comuni lecchesi a favore, invece, di quelli dell'altro ramo del Lario.“L'Autorita di Bacino del Lario e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate "Acqua negli invasi in crescita": l’Autorità di bacino smentisce le criticità“Nessuna situazione critica negli invasi siciliani, come è facile evincere dal report aggiornato al primo marzo e appena pubblicato dall’Autorità di... Conoscere le aree demaniali, accordo Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-Agenzia del DemanioConoscere le aree demaniali, con particolare riferimento alle coste ricadenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, per migliorare la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Risicoltura, gestione efficiente della risorsa idrica: Autorità di bacino, Università di Milano e partner avviano la sperimentazione; Alluvione e sicurezza, il Pd: Bene l'audizione sull'Autorità di Bacino, ora chiarezza su opere e indennizzi; Sicurezza idrogeologica e Variante PAI-PO: confronto in Comune con l’Autorità di Bacino; Earth day, dieci nuove voci nella Treccani: da gemello digitale a città rigenerative, le parole che indicano la transizione green. Nessun finanziamento dall’Autorità di Bacino, Pescate minaccia la chiusura della ciclopedonalePESCATE – Ho chiuso per tre volte uno svincolo Anas, volete che ci pensi due volte a chiudere una ciclopedonale? Non son qui a chiedere elemosine, passeremo alle vie di fatto. Come al solito il sind ... lecconotizie.com Risicoltura, gestione efficiente della risorsa idrica: Autorità di bacino, Università di Milano e partner avviano la sperimentazionePresentate nel Pavese le attività per migliorare la conoscenza del bilancio idrico dell’area risicola in Piemonte e Lombardia e delle interazioni tra pratiche irrigue, acque superficiali e falda ... parmatoday.it Acque irrigue: in Commissione #Ambiente, audizione di rappresentanti Autorità di bacino regionale della Sardegna e delle Autorità di bacino distrettuale di Appennino centrale, Alpi orientali, Appennino meridionale e Fiume Po. Segui la diretta: bit.ly/Ambiente x.com Il segretario generale dell’Autorità di bacino del Po ribadisce l'importanza della "tracimazione controllata" nel nuovo Piano di assetto idrogeologico - facebook.com facebook