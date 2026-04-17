Conoscere le aree demaniali accordo Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-Agenzia del Demanio

È stato siglato un accordo tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’Agenzia del Demanio per approfondire la conoscenza delle aree demaniali, in particolare quelle costiere del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. L’obiettivo principale è migliorare la pianificazione e gli interventi sul territorio, con un focus specifico sulle zone di competenza demaniale. La collaborazione mira a ottimizzare la gestione e la tutela di queste aree.

Conoscere le aree demaniali, con particolare riferimento alle coste ricadenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, per migliorare la capacità di programmazione e di intervento sul territorio. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato il 4 marzo 2026 tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, rappresentata dal Segretario Generale dottoressa geologa Vera Corbelli e l’Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore, dottoressa Alessandra dal Verme, per l’attuazione di iniziative comuni relative ad aree e beni di interesse demaniale, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni di attività che perseguono il Bene comune.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Domani è la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: il tema dell’uguaglianza si coniuga con le attività dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino MeridionaleDomani è la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: il tema dell’uguaglianza si coniuga con le attività dell’Autorità di Bacino Distrettuale... Acqua, Autorità di Bacino Appennino Meridionale: parziale e momentaneo attenuarsi della severità idrica(Adnkronos) – Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell’Autorità di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chalet abusivi: sul lago di Comabbio sequestrata area di 4mila metri quadrati; Chalet irregolari sul lago di Comabbio, sequestrata area di 4mila metri quadrati; La Rassegna Stampa – (mercoledì 8 aprile 2026); Campeggio irregolare e abusivo sul lago di Comabbio: sequestrati 39 bungalow. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e Agenzia del Demanio fanno rete per rafforzare la conoscenza delle aree demaniali del Distretto Idrografico dell ...Roma - Conoscere le aree demaniali, con particolare riferimento alle coste ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino ... ilnautilus.it Iseo, Endine e Moro: per l’Autorità di Bacino avanzo di un milione di euroUn milione di euro di avanzo d’amministrazione, così si chiude il bilancio del 2025 di Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, approvato con voto unanime da tutti i soci, i ventidue ... giornaledibrescia.it Sinergia per il Territorio: Autorità di Bacino e Agenzia del Demanio insieme per le coste del Sud! Conoscere per proteggere. È questo lo spirito dell'accordo siglato tra la dottoressa Vera Corbelli (Autorità di Bacino Appennino Meridionale) e la dottoressa Aless facebook LastCall Ultimi giorni per candidarsi al Bando dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale aperto ai laureati Sapienza e svolgere un tirocinio extracurriculare presso la sede di Roma Scade il 16 aprile 2026 lnkd.in/dXY2n-yf x.com