Acqua negli invasi in crescita | l’Autorità di bacino smentisce le criticità
Secondo un report aggiornato al primo marzo, l’Autorità di bacino della Regione Sicilia ha confermato che gli invasi della regione non presentano criticità. La quantità di acqua presente negli invasi è in aumento rispetto ai mesi precedenti e non ci sono segnalazioni di situazioni di emergenza o carenze idriche in corso. La comunicazione si basa su dati ufficiali pubblicati recentemente dall’ente regionale.
“Nessuna situazione critica negli invasi siciliani, come è facile evincere dal report aggiornato al primo marzo e appena pubblicato dall’Autorità di bacino della Regione”.Lo afferma il segretario generale ad interim dell’Autorità di bacino, Carmelo Frittitta, che sottolinea come “gli invasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Acqua: negli invasi di Puglia un po’ meglio di un anno fa ma “severità idrica elevata” Bacino dell'Appennino meridionale, ieri riunioneDi seguito il comunicato: Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio 2026 dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici...
Acqua, Autorità di Bacino Appennino Meridionale: parziale e momentaneo attenuarsi della severità idrica(Adnkronos) – Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell’Autorità di...
Temi più discussi: Acqua, cresce la disponibilità: lo certifica l'Autorità di bacino; Invasi pieni in Sicilia, confortanti gli ultimi dati. Usi irrigui e potabili senza rischi in estate; Acqua, con tutta questa pioggia: bacino meridionale, complessivo e significativo miglioramento della disponibilità idrica; Acqua Calabria: laghi in ripresa, la severità idrica diventa bassa.
Emergenza idrica, Autorità di bacino: Nessuna criticità negli invasi, +57% di acqua rispetto al 2025A queste riserve idriche si aggiungono, inoltre gli oltre 2.000 litri al secondo, che diventeranno presto 4.000 ... ilsicilia.it
Sicilia, Autorità di bacino: nessuna criticità negli invasiMilano, 10 apr. (askanews) – Nessuna situazione critica negli invasi siciliani, come è facile evincere dal report, aggiornato al primo marzo e appena pubblicato dall’Autorità di bacino della Regione ... askanews.it
Lo precisa in una nota il segretario generale ad interim dell'Autorità di bacino, Carmelo Frittitta - facebook.com facebook
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