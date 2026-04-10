Acqua negli invasi in crescita | l’Autorità di bacino smentisce le criticità

Secondo un report aggiornato al primo marzo, l’Autorità di bacino della Regione Sicilia ha confermato che gli invasi della regione non presentano criticità. La quantità di acqua presente negli invasi è in aumento rispetto ai mesi precedenti e non ci sono segnalazioni di situazioni di emergenza o carenze idriche in corso. La comunicazione si basa su dati ufficiali pubblicati recentemente dall’ente regionale.