Autodromo Nazionale Monza | nominato il nuovo CdA di Sias Redaelli riconfermato presidente

Il nome di Sias torna a essere al centro delle notizie, dopo che il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ufficialmente nominato all’Autodromo Nazionale Monza. La scelta è arrivata in seguito alle recenti nomine e ha portato alla conferma di Redaelli come presidente. Tra i membri del Collegio Sindacale ci sono Manuela Bianchi, che ricoprirà il ruolo di presidente, insieme a Fabrizio Prati e Piergiacomo Jucci. La decisione si è resa necessaria dopo una serie di incontri tra le parti coinvolte.

L'Assemblea di Autodromo Nazionale Monza Sias S.p.A., che gestisce lo storico impianto brianzolo, sede del Gran Premio d'Italia di Formula 1, ha nominato lunedì 16 febbraio 2026 il nuovo Consiglio di Amministrazione. Riconfermato Giuseppe Redaelli in veste di Presidente con Paolo Longoni Vice Presidente. Insieme a loro Giovanna Cipolla e Marfisa Luciani. Il Collegio Sindacale sarà invece composto da Manuela Bianchi (Presidente), Fabrizio Prati e Piergiacomo Jucci. Queste le parole del Presidente Giuseppe Redaelli: "Ringrazio i Consiglieri uscenti per la costruttiva e appassionata collaborazione durante i tre precedenti mandati e rivolgo un caloroso benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.