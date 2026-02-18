Falconara pugno duro contro i furbetti dei rifiuti | incastrati dalle telecamere c' è chi lancia il sacchetto dal balcone

A Falconara Marittima, le telecamere hanno catturato alcuni residenti che gettano i rifiuti dai balconi, provocando danni all’ambiente. La lotta contro chi abbandona i rifiuti in modo illecito si intensifica, con strumenti tecnologici e verifiche sul campo. Nei primi due mesi del 2026, le immagini raccolte hanno permesso di identificare diversi trasgressori, molti dei quali sono stati raggiunti da sanzioni. La polizia locale prosegue i controlli, mirando a scoraggiare comportamenti scorretti e a mantenere la città pulita.

Controlli serrati della Polizia Locale nei primi mesi del 2026: tra denunce, patenti sospese e sanzioni, il Comune dichiara guerra al degrado urbano. Nel mirino anche il trasporto illecito di macerie FALCONARA MARITTIMA– Non si ferma l’offensiva del Comune contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Il bilancio dei primi due mesi del 2026 parla chiaro: un mix di tecnologia (fototrappole e telecamere) e indagini tradizionali sta portando a galla una serie di condotte illecite che vanno dal "classico" scarico abusivo a gesti quasi incredibili. Uno degli episodi più significativi riguarda la zona dell'aeroporto, dove l'abbandono di tappeti e moquette non è passato inosservato.🔗 Leggi su Anconatoday.it A Francavilla pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti, telecamere nei punti più criticiQuesta mattina a Francavilla al Mare si è tenuto un vertice per affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Abbandonano rifiuti ingombranti, incastrati dalle telecamere: mille euro di multa a testaLa polizia locale di Genova ha multato ieri sera decine di persone sorprese a lasciare rifiuti ingombranti in strada. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tributo a** Vladimiro Riga** **Vladimiro Riga P. Welter **Nato: 13 novembre 1944, a Castelferretti, Falconara Marittima. Da dilettante è stato sicuramente uno dei migliori della sua categoria in assoluto: Conquista due volte il titolo di campione italiano della cat facebook