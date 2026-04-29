Il club spagnolo sta cercando di finalizzare l’acquisto di un difensore e di un attaccante, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Oltre a Bastoni, il club ha messo gli occhi su un altro giocatore dell’Inter. La strategia prevede trattative per convincere le due società a cedere i calciatori. La situazione si sviluppa mentre si aspettano sviluppi ufficiali sulle trattative in corso.

Verrebbe da dire, ma con quali soldi? Secondo ‘Cadena Ser’, il Barcellona pensa al doppio grande colpo dall’Inter: Alessando Bastoni più il capitano dei nerazzurri, quel Lautaro Martinez già corteggiato nella primaverainizio estate del 2020. Al tempo l’argentino aveva ancora una clausola, di poco superiore ai 100 milioni, e uno sponsor impareggiabile: Leo Messi. Perché l’affare non si fece? Semplice, il Barça non ebbe le risorse per arrivare a un accordo con Marotta e soci. Son passati sei anni e il Barça mica se la passa meglio, finanziariamente parlando. Infatti già sembra complicato che possa arrivare a Bastoni: il difensore è più che aperto a un trasferimento in blaugrana e l’Inter è disposta a discuterne, che però non vuol certo dire svendere.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lautaro oltre a Bastoni, Barcellona ingordo: la strategia per il doppio scippo all’Inter

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