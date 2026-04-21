Mercato Inter Ausilio tranquillizza e il Barcellona pressa per Bastoni | strategia chiara

Da internews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato attuale, il direttore sportivo del club ha affermato che non ci sono preoccupazioni riguardo alle trattative in corso. Intanto, il Barcellona ha intensificato i contatti per un difensore, manifestando interesse concreto. La strategia del club italiano resta semplice e diretta, mentre le negoziazioni con i catalani continuano senza sosta. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di tutti gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Mercato Inter, Ausilio tranquillizza e il Barcellona pressa: strategia chiara. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il futuro della difesa dei  nerazzurri  è al centro delle ultime indiscrezioni di mercato. In particolare, è il destino di  Alessandro Bastoni  a tenere con il fiato sospeso i tifosi della  Beneamata. Le voci che arrivano dalla Spagna sono sempre più insistenti: il  Barcellona  sembra intenzionato a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni del centrale. Tuttavia, la strategia del club meneghino è chiara e non prevede sconti per nessuno. La posizione di Ausilio e il focus di Bastoni. Nonostante il forte interesse dei blaugrana,  Alessandro Bastoni  rimane attualmente concentrato esclusivamente sugli obiettivi di campo.🔗 Leggi su Internews24.com

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