Il quotidiano spagnolo Sport ha annunciato che Bastoni, difensore dell’Inter, è in cima alla lista dei desideri del Barcellona. La società catalana sta studiando una strategia per cercare di portarlo via dalla squadra italiana. La notizia riguarda le intenzioni del club spagnolo e il possibile interesse nei confronti del calciatore. La situazione si sta delineando come una possibile trattativa tra le due squadre.

Inter News 24 Bastoni che è in cima alla lista dei desideri del Barcellona, il quotidiano spagnolo Sport ha svelato la strategia dei catalani. Il calciomercato internazionale si accende con una notizia che scuote l’asse Milano-Barcellona. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Sport, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni, individuandolo come l’obiettivo prioritario per rinforzare il reparto arretrato. Il club catalano, guidato dal tecnico Hansi Flick è alla ricerca di un profilo mancino che sappia coniugare solidità e qualità in fase di impostazione. La strategia dei blaugrana. Per arrivare al centrale azzurro, la dirigenza del Barça avrebbe pianificato una strategia precisa, basata sulla diplomazia e sulla pressione psicologica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni, il Barcellona ha una strategia: l’Inter deve stare attento! La situazione

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