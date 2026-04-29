Lautaro Martinez si è allenato con i compagni di squadra dopo un periodo di assenza. La presenza del giocatore in gruppo coincide con le prossime partite di campionato e la finale di coppa. La sua partecipazione alle sedute di allenamento si inserisce in un percorso che lo vede concentrato sulle sfide più importanti della stagione. La squadra si prepara ora a disputare le gare decisive in programma nelle prossime settimane.

di Stefano Cori Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, il Capitano viaggia dunque verso il suo grande obiettivo. Lautaro Martinez ha lavorato in gruppo come la maggior parte della squadra, sono rimasti fuori solamente Hakan Calhanoglu e Luis Henrique. Il Capitano sarà dunque a disposizione di Chivu per Inter-Parma, gara che può consegnare lo Scudetto, e anche per la finale di Coppa Italia. “Nella testa di Lautaro per il recupero c’erano questi tre appuntamenti: la gara che dava lo scudetto all’Inter, la finale di Coppa Italia e il Mondiale di giugno. Ha fatto di tutto per esserci e lavorando con il gruppo ha fatto in modo che sia certezza il fatto che ci sia contro il Parma, poi deciderà Chivu in che modo impiegarlo, se dal primo minuto o inserirlo a gara in corso”, a riportarlo è Andrea Paventi di Sky Sport.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez si allena con la squadra: gara Scudetto e finale di Coppa nella testa del Capitano

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