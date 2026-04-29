Lautaro Martinez ha ripreso gli allenamenti con il gruppo dopo un periodo di assenza. La sua presenza in campo è prevista per le prossime partite di campionato e coppa. La squadra si prepara alle sfide decisive, tra cui la partita per lo Scudetto e la finale di Coppa Italia. La sua partecipazione agli allenamenti si inserisce nel percorso di recupero e consolidamento della rosa in vista di questi appuntamenti.

Torino già al lavoro per il 202627: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Koné Roma, buone notizie per Gasperini! Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il gruppo! Le ultime Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo» Como, parla Ludi: «Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Sugli italiani.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lautaro Martinez rientra in gruppo e guarda avanti: obiettivo Scudetto contro il Parma e finale di Coppa Italia

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